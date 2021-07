Na dovolenou u moře může letos zapomenout: Čas má Eva Decastelo jen na koupačku doma u bazénu

Eva Decastelo Foto: archiv E. Decastelo

Tak plný diář za poslední rok neměla. Eva Decastelo (42) naskočila naplno do divadelní sezóny. Vedle toho stále natáčí seriál Slunečná, a tak může na každoroční dovolenou u moře letos zapomenout. Slunění v plavkách si tak užívá alespoň doma u bazénu.

„Vzhledem k tomu, že mi začala letní divadelní sezóna a do toho moderuji celou tour Slunečný autobus, kde jezdíme po celé republice a k tomu ještě točím Slunečnou, tak dovolenou letos nestihnu,“ svěřila se Super.cz Decastelo, která je však ráda, že po roce restrikcí má opět plný diář.

„Možná vždy jen na den nebo dva někam vyjedu s dětmi mimo Prahu,“ prozradila nám herečka a moderátorka, která už za sebou pár výletů má. „Vyrazili jsme do Českého Krumlova. Vzala jsem nejen Zuzanku a Míšu, ale taky mamku. Moc jsme si to užili, já jsem tam totiž byla vůbec poprvé, a hlavně to bylo vůbec poprvé po roce, kdy jsme někam vyrazili,“ svěřila se nám herečka, která při každé možné chvíli sluní své tělo doma na zahradě. ■