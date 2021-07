Ze syna Veroniky Žilkové je neuvěřitelný fešák. Podívejte se, jak Vincent Navrátil vyzrál

Vincent Navrátil Super.cz

"Měl jsem obrovskou kliku na lidi kolem sebe. Kdybych nesehnal takový herce, štáb, parťáky do firmy, tak by to bylo nerealizovatelný. Tím, že jsem měl takovou kliku, že ti lidé pracovali s takovou vášní jako já, se stejným nasazením a očekávali jen výsledek, pracovali zadarmo, tak to dopadlo. Za normálních podmínek bych to realizovat nemohl," řekl Super.cz Vincent.

Natáčelo se šest dní v kuse šestnáct hodin denně. Během té doby vznikly dva půlhodinové díly. "Museli jsme si půjčit techniku, i na tu jsme dostali slevu, reálné náklady by byly milión a půl, to by nešlo. Stáhli jsme to na 150 tisíc," prozradil herec.

Hned jeho první režijní počin už koupila televize. "Bylo to v čase covidu, jsme rádi, že jsme to prodali na Voyo, díky tomu se nám vše vrátilo. A také díky tomu, že se z toho stal zázrakem hit, tak bude pro Novu lákavé zaplatit druhou sérii," těší se Vincent, kterého čekají i další projekty.

"Mám produkční firmu, vymýšlíme nějaké pořady, doufám, že mě toho čeká hodně," dodal. ■