Modelkám by mohla s přehledem konkurovat: Dcera Dany Batulkové jako by mámě z oka vypadla

Mariana Prachařová

Přestože říká, že rozhodně není žádná modelka, na jejích posledních fotkách to tak nevypadá. Mariana Prachařová (27) si opět stoupla před objektiv. Pustila se do focení své nové vizáže, nejen že je opět blond, ale plánuje si nárůst znovu dlouhou hřívu, kterou před pár lety shodila.

„Je to tak, po letech opět dorůstám a chci mít dlouhé vlasy. Experimentů jsem si za poslední roky užila docela dost, a tak jsme si společně s mým kadeřníkem řekli, že necháme vlasy růst a uvidíme, jak nás to bude bavit,“ vysvětlila Super.cz influencerka a herečka.

Do posledního profesionálního focení pro Honzu Kořínka se pustila společné se svou maminkou Danou Batulkovou, které jako by z oka vypadla „Před dvěma lety se nám to nepodařilo dát dohromady, tak mám teď radost, že to letos vyšlo. Společných fotek a zážitků není nikdy dost, užívám si společný čas s mámou, je to pro mě krásný čas. A je pravda, že poslední dobou toho času zase tolik nebylo,“ svěřila Prachařová, která se před pár dny vrátila také ze společné dovolené s maminkou.

Po pracovní stránce se jí otevírají nové obzory, a tak je sama zvědavá, kam jí to letos ještě zanese. „Měla jsem možnost být součástí show Česko Slovensko má talent, užila jsem si to v backstage. Zároveň jsem dostala možnost točit pro on-line Primy. A tím to ani možná nekončí. Ale víc si nechám zatím pro sebe,“ dodala blondýnka. ■