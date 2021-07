Hádali byste jí padesát let? Královna soulu a hip hopu předvedla figuru v bikinách

Mary J. Blige Profimedia.cz

Královna soulu a hip hopu, což je přezdívka, kterou pro zpěvačku vymyslel Sean Puffy Combs (dřív Puff Daddy, či P. Diddy), vypadala v tyrkysových bikinách naprosto skvěle. Nechyběly ani výrazné šperky a obří náušnice, které jsou pro zpěvačku tak typické.

Mary nedávno uvedla na Amazon Prime svůj životopisný dokument s názvem My Life. Zpěvačka se v něm otevřela ohledně svých nejnáročnějších let, kdy bojovala depresemi a už dál nechtěla žít.

Těžká doba ji inspirovala k napsání alba My Life (1994). „Měla jsem to všechno v sobě a tehdy jsem byla schopná o tom zpívat a napsat to. Nevěděla jsem, že se tolik lidí cítilo stejně. Je v tom něco velice silného, inspirovat jeden druhého k tomu žít a chtít vidět další den,“ uvedla k dokumentu Blige, která vyrůstala v sousedství, které sama označuje za určitou formu vězení. „Dělo se tam mnoho špatných věcí a já se odtamtud potřebovala dostat pryč.“ ■