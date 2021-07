Jedno selfíčko v bikinách nestačí! Sexy zpěvačka (30) musí nafotit své křivky ze všech úhlů

Rita Ora Profimedia.cz

Blonďatá zpěvačka přidala do jednoho příspěvku takových fotek v bikinách, že si mohli fanoušci prohlédnout její pevnou postavu v plavkách ze všech úhlů. Zpěvačka na sobě často dře v posilovně, tak proč by poté neukázala výsledky své práce, že?

Z jejího úsměvu je vidět, že je šťastná, na čemž má jistě svůj podíl i nový vztah s novozélandským režisérem Taikou Waititim, se kterým se poprvé objevila na veřejnosti před třemi měsíci v Austrálii. Oba jsou nyní Los Angeles.

U snímků poděkovala Rita svým fanouškům za přízeň a oblibu jejího nejnovějšího hitu na kterém spolupracovala s hudebníkem Sigalou. „Dnes ráno jsem se probudila do vlny lásky a podpory na můj a Sigaly song You for Me. Jediné, co k tomu mohu říct, že se nepřestávám radostně usmívat. Děkuji, že jste mi dnes znovu přivodili úsměv na rtech,“ napsala Ora. ■