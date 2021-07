Tahle kočka chodí s bratrem Agáty Hanychové Vincentem Navrátilem. Sbalil ji, když začal řádit covid

Vincent Navrátil Super.cz

"Měl jsem vztah 4 roky, teď jsem už dva roky zadaný. Jsem držák. S Anetou to jde samo, je to úžasná holka. Je to už paní, protože dodělala magisterské studium, na reálnou paní ještě chvíli počkáme," řekl Super.cz Vincent.

Od začátku vztahu spolu žijí ve společné domácnosti. "Žijeme spolu kvůli covidu úplně od začátku. První rande jsme stihli ještě v restauraci, pak jsme se k sobě hned nastěhovali, jiná možnost nebyla, všechno bylo zavřené. Poté jsme spolu odletěli do Izraele za mámou. Byli jsme spolu hrozně brzy na první dovolené, došlo brzy na seznamování s rodiči. Všechno bylo uhnaný, ale zázrakem nám to vyšlo a jenom nám to pomohlo. Šli jsme do toho po hlavě," prozradil na premiéře seriálu Mužketýři, který režíroval, financoval, napsal scénář a také si v něm zahrál.

"Ona je vlastně důvod, proč jsem natočil seriál a založil firmu. Dává mi takové zázemí, že si můžu dovolit snít. Za to jsem jí moc vděčnej," dodal Vincent. ■