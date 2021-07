Krásná přítelkyně bronzového šermíře Choupenitche poprvé promluvila. Co řekla o své lásce?

Eliška Nešporová je na svého přítele pyšná. Foto: IG E. Nešporové

Z bronzového šermíře z Tokia Alexandra Choupenitche se po triumfu na olympiádě stává hvězda. V tuto chvíli není český sportovec v Japonsku, kterému je věnována větší pozornost. Je to fešák, a je díky svému zevnějšku přirovnáván ke španělské hvězdě Ronaldovi, a navíc v šermířské disciplíně nikdo z Česka nebodoval na olympiádě neuvěřitelných 113 let.

Doma u televize mu fandila jeho krásná přítelkyně, modelka Eliška Nešporová. A Super.cz prozradila, jak moc je na svého partnera pyšná.

"Jaké byly mé pocity? Popravdě dost smíšené. Na jednu stranu jsem byla dost ve vypětí a nervózní, ale přesto jsem nějak vnitřně cítila, že to vše dobře dopadne," řekla Super.cz Eliška, která je Alexandrovi velkou oporou.

"Vím, kolik času, píle, a hlavně srdce vložil do přípravy, a jsem šťastná, že se mu to teď všechno vrátilo tak krásnou odměnou ve formě medaile. Doma jsme na něj moc pyšní. Po 113 letech je to velký úspěch pro Českou republiku v tak krásném sportu," dodala modelka. ■