Nestydatá herečka se svlékala v parku. Pochlubila se i výstřední maminkou, o kterou s láskou pečuje

Phoebe Price Profimedia.cz

V centru Los Angeles se často předvádí před fotografy v bizarních modelech, ve kterých nechává vyniknout především své vnady. Naposledy se svlékla v parku do plavek a my se divíme, že zůstalo jen u toho.

Phoebe ven vyvezla i svou neméně výstřední maminku, o kterou se s láskou stará. Stejně jako ona je milovnicí klobouků a nevkusných modelů. Phoebe Price se kdysi objevila v seriálu Akta X. Od té doby se snaží dělat vše pro to, aby se dostala do nejrůznějších televizních show, což se jí ne vždy daří. Zvolila pro to lascivní způsoby, které jí ale zatím větší úspěch nepřinesly. ■