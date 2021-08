Marek Ztracený už se těší do nového rodinného hnízdečka. V Praze si ale ponechá staromládenecký byt

Marek Ztracený bude s rodinou brzy bydlet v novém. Super.cz

Stejně jako většina umělců, i Marek Ztracený (36) měl během pandemie omezené možnosti práce. Když to začalo být možné, vyrazil zpěvák na koncertní šňůru Tour de Léto pod otevřeným nebem. Jelikož ale nemá diář plný jako v minulých letech, zbývá mu také čas na budování nového bydlení. To si interpret hitů Ztrácíš, či Naše cesty staví na Šumavě v těsném sousedství místa, kde doposud žil.

„Využili jsme pauzy k tomu, abychom si postavili vlastní hnízdečko,“ řekl Super.cz na premiéře filmu Gump zpěvák a jedním dechem na toto téma dodal: „Práce na stavbě se trošku zdržuje, a tak se to snažím popohánět. Doba je těžká. Komplikovaně se shání materiál i pracovní síla. My jsem ale docela trpěliví. Zatím jsme v našem krásném bytě. Do měsíce bychom se snad měli stěhovat,“ doufá.

Ztracený se těší na to, že se ve svém novém bydlení ztratí před okolím. „Budu tam mít svůj koutek, své nahrávací studio, kde se zavřu a budu moct křičet,“ zasnil se.

Své zázemí má Marek stále ještě i v Praze, kde plní pracovní povinnosti v týdnu. „Mám v Praze byt na přespání. Zjistili jsme, že je to skvělé i pro vztah. Vždycky se člověk těší domů. Marcela je také ráda, že si odpočine. Já se zase těším, že bude doma všechno nachystané a připravené, když pak přijedu domů. Není stereotyp,“ uzavřel Marek Ztracený. ■