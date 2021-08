První koncert odehrála v bikinách: Sexy kytaristka ukázala potetované tělo na plachetnici v Chorvatsku

ELECTRIC LADY - SUMMER ON

Nadšenci plachetnic a katamaránů pozvali Electric Lady na akci s názvem Golgota Island, pořádané počátkem června na moři v Chorvatsku. Kvůli ní ovšem museli pořídit mnohem větší agregát na elektřinu, protože se prostě bez dostatku elektřiny neobejde. A díky koncertu na moři vznikla i její nová píseň Summer On, ke které natočila v Chorvatsku i videoklip, kde ji uvidíme s kytarou v sexy bikinách.

Koncert v Chorvatsku pro ni byl po několikaměsíční pauze prý velkým vysvobozením." Lodě, moře, slunce, čerstvý vzduch - co víc by si člověk mohl přát? Ta fantastická atmosféra a uvolněnost všech účastníků mě nabila energií. Musím poděkovat všem účastníkům akce za inspiraci i vznik celého klipu, který by bez nich neměl tu správnou atmosféru," míní.

Koncert na plachetnicích na širém moři není nic jednoduchého. Koncert se odehrál na střeše a ostatní lodě se musely přivázat k sobě do kruhu. Ale i tak je kolem dokola spousta hluboké vody, a tak se občas i nechtěně někdo vykoupal. Při natáčení se to stalo i Tereze, a tak první letošní koupání zažila v kalhotech a botách.

Nová píseň Summer On je něco zcela jiného, než na co jsme od Electric Lady zvyklí. I Když Tereza jen tak nepustí svoji milovanou elektrickou kytaru z ruky, v této písni se nedočkáme rockového nářezu, ale skvělé letní pohody v tanečním rytmu. "Celý klip navozuje pohodovou letní náladu, kterou nyní všichni potřebujeme," domnívá se Tereza. ■