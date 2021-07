Přicházím o vlasy, prozradil Robbie Williams, který se vrátil ke krátkému účesu

Robbie Williams Profimedia.cz

Na hlavě měl Robbie kdeco, ale nyní zakotvil u krátkých vlasů a stylu účesu s názvem Mohawk neboli mohykán. Ten se nazývá podle indiánského kmene Mohawk a spočívá v tom, že boční strany hlavy jsou vyholeny nakrátko a horní pruh zůstává dlouhý. Sám zpěvák už tento účes nosil v různých barevných obměnách několikrát.

Na videu se Robbieho jeho manželka Ayda ptá, proč zvolil zrovna tento účes: „Přicházím o vlasy. Řídnou mi. Tak jsem si řekl, že se do toho opřu, místo toho, abych s tím bojoval,“ odpověděl své ženě zpěvák.

„A to ses do toho opřel jen ze stran?“ padla další otázka, kterou Williams zodpověděl se vtipem sobě vlastním: „Prvním krokem jsem vzal všechno nastejno a říkal jsem si, že je to dobrý, ale když jsi byla pryč, napadlo mě, že by mi slušel mohykán, protože vím, že bys řekla ne.“

Ayda k videu vtipně napsala, že její manžel aktuálně prožívá vlasovou krizi. Před nedávnem chtěl šediny zamaskovat tmavou barvou, až nakonec skončil dohola a dál experimentuje. Podívejte se, jaké účesy jej zdobily v minulosti. ■