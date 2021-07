Přeoperovaná Barbie předvádí své přifouknuté balóny a chystá se na transplantaci dělohy

Jessica Alves Profimedia.cz

Jessica Alves se svěřila časopisu Closer, že by ráda podstoupila transplantaci dělohy. „I když by mě to třeba mohlo stát milión liber (přes 30 miliónů korun), chci najít způsob, jak to podstoupit. Ráda bych měla své dítě se svými geny a krví, protože mám zmražené své sperma, chtěla bych poté vyzkoušet umělé oplodnění.“