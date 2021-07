O jejím obličeji se spekuluje léta: Paris Hilton promluvila o botoxu a výplních tváří

Paris Hilton Profimedia.cz

V průběhu let se hojně spekulovalo, jestli Paris Hilton (40) podstupuje zákroky v obličeji. Dědička hotelového řetězce ovšem přísahá, že nikdy nebyla na botoxu ani nemá výplně.

K udržení mladistvého vzhledu jí prý stačí její kosmetika a neinvazivní proudový přístroj, na který nedá dopustit.

„Nikdy jsem si nenechala napíchat obličej. Žádný botox ani výplně,“ prozradila v rozhovoru pro magazín Stella.

„Většina mých přátel to dělá léta, třeba už od dvaceti, ale já jsem šťastná, že jsem nikdy nemusela.“

Ačkoliv její obličej nevykazuje žádné známky stárnutí, Paris přiznává, že vyspěla. Především její módní vkus je o něco umírněnější. V minulosti vynášela i dost extravagantní modely, za které ji často hodnotili jako nejhůře oblečenou, dnes sází spíš na eleganci.

Je si ale dobře vědoma, že v mládí udávala trendy. „Ať jsem vynesla cokoliv, lidé si mysleli, že jsem šílená, a zhrozili se, co to mám zase na sobě. A zanedlouho to nosili všichni.

Paris prorazila například s trendem teplákovek, který je populární dodnes, nebo třpytivými mini šaty, které vynesla na oslavu svých 21. narozenin. Později je oblékly například Kim Kardashian, Blake Lively nebo Kendall Jenner. ■