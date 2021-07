Natalie Imbruglia (46) promluvila o umělém oplodnění a dárci spermatu: Maminkou se stala ve 44 letech

Natalie Imbruglia Profimedia.cz

„Nejdůležitější je mít něčí podporu, kdybych někdy na večeři v restauraci potkala cizí lidi, kteří zvažují umělé oplodnění, dám jim na sebe kontakt a řeknu, že se mohou zeptat na cokoliv, protože je hezké něco takového mít,“ nechala se slyšet v podcastu Spinning Plates.

„Neřekli byste, že je to vyloženě tabu, dokud se vás to netýká. Nevěděla jsem, co mě čeká, co se týče odsuzování, ale nakonec se mi dostalo jenom lásky a podpory.

Natalie byla v minulosti vdaná za hudebníka Daniela Johnse, rozešli se ale v roce 2008. V roce 2017 oznámila vztah s Mattem Fieldem, ale nyní se věří, že je single.

V minulosti přiznala, že nečekala, že bude ve 40 rozvedená a bezdětná, miminko si velmi přála. Díky moderní medicíně se jí ale naštěstí sen splnil. ■