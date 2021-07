Bára Basiková (58) se předvedla v plavkách: Vepřík jde hajat, smála se zpěvačka

Bára Basiková Foto: archiv B. Basikové

Kdo za léto nezveřejní alespoň jednu fotku v plavkách, jako by nebyl. K aktuální trendu se přidala i Bára Basiková (58). Zpěvačka tráví prázdniny u sebe na chalupě, odkud se pochlubila pořádně odvážným snímkem.

„Flákačka na chalupě. Vepřík jde hajat,“ okomentovala vtipně svou fotku zpěvačka. Na venkovní palandě se nechala zvěčnit v jednodílných černých plavkách a předvedla tak svou figuru. Přestože sama sebe ohodnotila kriticky, pochvalné komentáře na sexy fotku v plavkách na sebe nenechaly dlouho čekat.

„Vepřík v žádném případě. Vidím sexy kočku,“ stálo v jedné z mnoha zpráv. „Báro, vy jste kus krásný ženský,“ nešetřili pochvalnými komentáři ani muži. Jednu ze zpráv zpěvačce poslala také spisovatelka Bára Nesvadbová (46). „Jsi krásná. Nemluv tak,“ napsala Basikové.

Sama Basiková má smysl pro humor a moc dobře ví, že do vepříka má daleko. V muzikálu Johanka z Arku ji už ale fanoušci nikdy neuvidí. Na roli mladé dívky si přeci jen připadá stará.

"Chtěla jsem odejít asi třikrát, počtvrté už jsem se přemluvit nenechala. Když se mi blížila pětapadesátka, samotné mi přišlo přes čáru, aby třikrát rozvedená matka třech dětí v tomhle věku zpívala čtrnáctiletou pannu. Možná to na jevišti nebylo tolik vidět, protože jsem drobná a hubená, ale člověk by měl umět být soudný a odejít včas a s noblesou. Furt je lepší, když lidí říkají, že je to škoda, než aby se pozastavovali nad tím, že na jevišti pořád straším," řekla nedávno Super.cz zpěvačka. ■