17 let po vítězství v Miss vypadá pořád skvěle: Čtyřicítku byste nejkrásnější české lékárnici nehádali

Jana Doleželová Super.cz

Už je to sedmnáct let, co zvítězila v soutěži krásy, a i když nedávno oslavila kulatiny, vypadá pořád velmi dobře. Janu Doleželovou (40) jsme potkali na soutředění finalistů soutěže Muž roku. Že by se po rozchodu s bývalým partnerem a otcem její dcery Verunky Davidem Trundou poohlížela pro změnu po mladším partnerovi, ale odmítla.

"Já měla původně jet stejně jako loni na soustředění soutěže Anděl mezi zdravotníky, ke které mám jako lékárnice profesně blíž, a kterou také pořádá David Novotný. Ale protože se posunul termín a já v tu dobu jezdím pravidelně i s dcerkou na kola po jižních Čechách, což jsem nechtěla vynechat, tak jsem přijala poznání na tuto akci," vysvětlila Super.cz

Na krásné mladé muže s vysekanými těly se ráda podívala, ale to bylo všechno. "Vybírat si mezi o dvacet let mladšími muži by bylo dost zvláštní. Kluky budu sledovat spíš z toho odborného hlediska. Myslím, že to tady není jenom o vzhledu a zevnějšku, ale také o charismatu a šarmu. Vítěz by měl být vtipný, musí zaujmout. Těch vlastností je víc a člověk si udělá obrázek, když promluví," vyjmenovala kritéria, která by měl mít ideální muž. Zda sama momentálně zadaná je, anebo není, ale odmítla komentovat. ■