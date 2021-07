Po střihačích házela předměty, řvala na herce. První dáma (✝85) českého filmu měla kuráž a odolala i nátlaku StB

Věra Chytilová s Fero Feničem Foto: Milan Malíček, Právo

„Chtěla jsem dělat autorský film, který vypovídá o době, ve které žiju. Myslím si, že to je to, co země a její diváci potřebují. Chápu film jako rozhovor s divákem na dané téma," svěřila při jedné příležitosti režisérka Věra Chytilová (2. 2. 1929 – 12. 3. 2014), která nikdy nešla pro slovo ani pro ránu daleko – křičela na herce, hádala se s kameramany, se střihači a vlastně se všemi. Neodmyslitelně k ní patřily i velké sluneční brýle a výrazné ráčkování.