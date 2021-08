Léto plné sportu i u vás doma

Pohyb je zdravý, to víme všichni. Ale jak na to, když si spíše než kolečko kolem domu, dopřejete dortík s kávou? Co takhle vyzkoušet netradiční aktivity, které vás budou bavit?

Nafukovací míče k vodě pro hru v pohybu Foto: Intex

Kdo má doma bazén, má napůl vyhráno. Pohyb ve vodě je sám o sobě ideální aktivitou. Přidejte k němu hru s míčem a užijte si chvíle legrace. Balóny najdete v mnoha motivech i velikostech. A pokud hledáte něco nového, co jste ještě nevyzkoušeli, vodní skluzavka bude tou správnou volbou. Stačí připojit zahradní hadici a zábava může začít. Hry na souši pro celou rodinu Skákání přes gumu je hra pro děti i dospělé. Vyzkoušejte ji spolu s nimi a protáhněte kostru i mysl. Společenskou hru Gummy si oblíbíte celá rodina. A když vás začnou bolet nohy, v balení najdete návody na další typy her. Je libo něco menšího? Co takhle hopíka? Malý skákavý balonek, se kterým děti zažijí spoustu nečekané zábavy, je k sehnání v mnoha barevných i velikostních variantách. Akční zábava pro malé i větší děti FOTO: Plum products ltd. Pro super akční hraní vybírejte z mnoha verzí skákací trampolíny. V nabídce najdete varianty pro malé děti i odrostlejší. Dbejte na jejich bezpečnost a volte produkty s ochrannými prvky. Jste samotář nebo máte doma jedináčka? Hry nemusíte hrát jen ve dvou lidech. Vyzkoušejte třeba švihadlo. Kromě klasického skákání můžete trénovat různé triky a vymýšlet spoustu nových sestav. Bavit bude vás i vaše děti. Kdo toho uskáče víc? A pokud hledáte něco opravdu odlehčeného, barevnou zábavu plnou bublinek budete milovat celá rodina. Bublifuky Fur Blu v mnoha variacích mají využití i pro dospělé. Buďte kreativní a zároveň se hýbejte. Společná zábava s bublinkami Fru Blu FOTO: TM Toys Hry plné aktivního odpočinku si můžete užít venku i doma. Stačí najít tu pravou právě pro vás.