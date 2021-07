Královna krásy vyrazila na dětský tábor. Kráska Marka Lambory ze Slunečné řešila, jestli jí vyjdou čisté ponožky

Andrea Bezděková není jen modelka, ale i táborová vedoucí. Super.cz

Už třikrát si Andrea Bezděková (26) zpestřila léto návštěvou letního tábora. Nejkrásnější Češka roku 2016 mezi teenagery plnila úlohu táborové vedoucí. Toto období patří mezi nejpříjemnější část roku. „Je to pro mě takový šťastný ostrov. Člověk vypne hlavu a řeší jen takové věci, jestli mu vyjde do konce pobytu počet čistých ponožek, aby se všichni bavili. Jako očista hlavy je to geniální,“ chválila pro Super.cz čas strávený v přírodě Andrea.