Bronzový šermíř Choupenitch válí i jako zpěvák. Natočil žhavý klip s twerkujícími kočičkami

Alexander Choupenitch v klipu k písničce Víme oba Foto: reprofoto Víme oba

Bronzový medailista z mistrovství Evropy 2018 startuje na olympiádě už podruhé. Na hrách v brazilském Riu ale vypadl už v prvním kole. O to víc si tehdejší neúspěch vynahradil v Tokiu.

Alexander Choupenitch - Víme oba

Málokdo ví, že se úspěšný sportovec snaží prosadit také v umělecké branži. A má k tomu ty nejlepší předpoklady. Jeho rodiče jsou totiž operní pěvci. Alexander se kromě šermu věnoval hře na klavír, odmalička skládal hudbu a psal texty. Před dvěma lety si splnil velký sen, když si napsal a sám nazpíval písničku s názvem Víme oba. Na produkci se tehdy podílela legenda hip-hopové scény DJ Wich.

K písničce později vznikl i povedený videoklip s twerkujícími tanečnicemi. V klipu samozřejmě nechyběla ani šermířská tematika - tanečnice tančící s fleretem.

Letos Choupenitch natočil videoklip pro změnu k písničce Tak daleko, která se pustila do tematiky špatné komunikace ve vztazích.

Alexander Choupenitch - Tak daleko

„Je to o problému lidí ve vztahu, kteří hodně používají mobil, místo aby spolu trávili čas. Je to trochu sociální. Je to téma, které, troufnu si říct, devět z deseti párů zažilo. Jsou večer doma a místo aby si povídali, tak koukají do telefonu, i když sedí vedle sebe. Pořád se tím prolíná - tak daleko, tak blízko,“ vysvětloval pro Sport.cz úspěšný šermíř. Ten se nemusí bát, že po olympijském úspěchu nebude o jeho tvorbu zájem. Pohledný mladík si totiž na nedostatek fanynek určitě nemůže stěžovat. ■