Vedle Ewy Farne a Lenny zazáří na Times Square i slovenská zpěvačka: Podporou LBGT komunity způsobila skandál v Polsku

Karin Ann - babyboy

Během návštěvy polské televize TVP2 v přímém přenosu vyjádřila podporu LGBT komunitě a menšinám. V rámci interview zazněla mimo jiné akustická verze skladby babyboy, při které Karin Ann vytáhla vlajku s duhovými barvami.

„Ráda bych dnes věnovala tuto píseň LGBT a minoritám v Polsku. Vím, že to nemáte lehké. Přála bych si, abyste se cítili v bezpečí, jsem tu pro vás, mám vás ráda a děkuji,” prohlásila Karin Ann. Televize to předem nevěděla a stalo se jedním z hlavních témat tohoto týdne v polských médiích. Polská televize dokonce propustila člena týmu, který připravoval právě pořad Pytaniu na śniadanie, kde mladá hvězda vystupovala.

"Samozřejmě mě nesmírně mrzí, že přišlo několik lidí o práci. Nevěděla jsem, že to bude mít takový dopad na nic netušící zaměstnance televize. Ukazuje to, jak velký problém je v Polsku svoboda slova a uznání LGBT komunity. Doufám, že to alespoň pomůže rozvířit debatu o toleranci polské společnosti,“ dodává Karin Ann.

O tom, jak má zpěvačka silný hlas i texty písní svědčí fakt, že jako jedna ze tří českých a slovenských umělkyň obsadí světelnou obrazovku na Times Square. Karin Ann se stala totiž tváří Equal playlistu Spotify měsíce srpna.

Karin Ann debutovala na hudební scéně na jaře 2020. Její skladby se věnují tabuizovaným tématům jako je duševní zdraví, nerovnoprávnost a utlačování minorit. Upozorňuje na nespravedlnosti moderního světa, genderovou nevyváženost, netoleranci vůči sexuální orientaci či rasovou diskriminaci.

Nejznámější skladbou Karin Ann s tématem rovnoprávnosti je singl babyboy, který se stal i hymnou slovenské Gay Pride. Momentálně dokončuje turné v Polsku jako host zpěvačky Sanah a chystá se na vydání singlu in company, který má vyjít i s videoklipem 30. července. ■