Dcera Plekance a Šafářové projevuje sportovní geny už před druhými narozeninami: Občas dělá i kliky

Lucie Šafářová by děti odehnala od počítačů ke sportu. Foto: Radek Míča

Sama byla vedená ke sportu už od mládí svým tatínkem, uznávaným lyžařem a tenisovým trenérem. Luciiným hlavním motivem prý ale bylo dotáhnout její o deset let starší sestru, která také hrála tenis. Lucie prý sama dobře ví, jaké to je opravdu hodně sportovat a nemít vlastně žádné běžné dětství. Sama ale zároveň potvrzuje, že za úspěch to stojí. Proto podporuje jakoukoliv akci, která děti vede ke sportu. „Rodiče by měli dětem vypnout televizi, odehnat je od počítačů a poslat je sportovat,“ nechala se slyšet v rozhovoru pro Super.cz Šafářová.

Sportovní duch se v její rodině přenáší z generace na generaci. Duší sportovkyně je i její dcera Leontýnka, kterou má s hokejistou Tomášem Plekancem. A to jí ještě nejsou dva roky. „Opakuje všechno, co vidí, po nás. Občas dělá kliky, občas tahá Tomovy posilovací gumy, rakety samozřejmě taky. Vypadá to, že ji sporty budou bavit, je velmi akční dítě a já budu jen ráda, když bude dělat jakýkoliv sport,“ vyjmenovala sportovní libůstky své dcerky Lucka.

Holčičku motivuje k pohybu také její tatínek. Ten se snaží ke sportu vést i své syny Matyáše a Adama, které má se zpěvačkou Lucií Vondráčkovou. (41) „Jako dítě jsem neměl žádné počítače, iPady, všechno to, co teď děcka běžně mají, tak jsem lítal po venku a sportoval. Pobyt venku a sport byl tak pro mě běžné trávení volného času. A musím říct, že na to vzpomínám a jsem vděčný, že jsem ta generace, která tohle všechno ještě stihla,“ zavzpomínal Tomáš Plekanec.

„Sport mě vždy velmi bavil, rodiče mě nemuseli do ničeho nutit, naopak já je nutil, aby sportovali se mnou,“ dodal Tomáš Plekanec, který je prý rád, že nevyrůstá dnes, kdy se děti neobjedou bez mobilů a počítačů. ■