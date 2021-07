Měl jsem na sobě i horší věci, okomentoval českou olympijskou kolekci s vějíři a jupkou bývalý desetibojař

Tomáš Dvořák Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedi

"I když jsou teď třeba nějaké negativní reakce, které vnímáme, tak když ti lidé řeknou, že vypadají jak sedláci, já si říkám výborně, je to tam, cítí, že jdou v našem," řekla autorka kolekce Zuzana Osako několik dní po jejím představení.

Co na modely inspirované lidovými kroji říká bronzový medailista z olympiádě v Aténách v roce 1996? "Nemíjí mě to, viděl jsem je samozřejmě a asi bych se nestyděl. Měl jsem na sobě i horší věci," řekl Super.cz se smíchem Tomáš Dvořák: "Třeba atletickou kombinézu. Když jsem se v tomhle nestyděl, tak už v ničem," dodala bývalá desetibojařská hvězda.

I když kritika byla obrovská, on to tak černě nevidí. "Bylo to na rozhodnutí někoho, mě se na to nikdy nikdo neptal. Zas tak strašný to ale není. To klučičí je docela povedené," dodal Tomáš Dvořák. ■