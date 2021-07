Před 25 lety získal bronz na olympiádě v Atlantě. Neuvěříte, co teď dělá bývalá atletická hvězda Tomáš Dvořák

Tomáš Dvořák Super.cz

"Mám zahradnickou firmu. Jsem realizátor. Nenavrhuji, provádím se svými kumpány to krásno, které si někdo vymyslí," řekl Super.cz Dvořák. Coby majitel nesedí jen za počítačem. "V kanceláři sedím brzy ráno, pozdě večer, ale jinak se rýpu v zemi. To je lepší," prozrazuje.

"Vždycky mi to bylo blízké, původně jsem myslel, že budu trošku v jiné roli, ale naplňuje mě to, baví mě to. Tíhnul jsem k tomu vždy," vysvětluje proč se věnuje právě zahradničení.

Sport už nyní sleduje jen jako divák. "Sleduju, co se kde děje, a jsem rád, že se k tomu nemusím vyjadřovat," dodal s úsměvem. ■