Druhou svatbu má už za pár: Berenika Kohoutová se bude v srpnu vdávat

Berenika Kohoutová Michaela Feuereislová

Zasnoubená už je od předloňských Vánoc, kdy ji přítel Kryštof Kubín požádal o ruku. Svatbu během pandemie ale Berenika Kohoutová (30) pořádat nechtěla. Ostatně jednou už vdaná byla, tak nebylo na co tlačit. "My na tom zase až tak nelpíme, dítě je dostatečně velký závazek," mínila maminka sedmnáctiměsíční dcery Loly.

"Svatba bude, až se budou moct dělat nějaké pořádné svatby. Ale počkáme si na to, až to bude jisté, protože představa, že zorganizuju svatbu a pak ji budu rušit, je děsivá," svěřila Super.cz na jaře, když svatbu do roka a do dne prošvihla.

Teď už ale konečně opravdu pod čepec zamíří. A bude to docela rychlovka. Jak prozradila, svatba proběhne za necelý měsíc na kraji Prahy a kvůli nedostatku času pověřila přípravami svatební agentku. ■