Slavné herečky předvedly své figury v bikinách: Hádali byste, že je dělí 21 let?

Vanessa Hudgens a Heather Graham Profimedia.cz

Jen málokdo by hádal, že herečky dělí tolik let. Obě vypadají výborně. Zdálo se, že se dobře bavily, navzájem se fotily a dováděly na nafukovací želvě.

Graham, kterou si diváci mohou pamatovat například z Pařby ve Vegas, se svou figuru nebojí ukázat ani po padesátce a od fanoušků sklízí jenom obdiv a ovace.

Herečka se zanedlouho objeví například ve westernu The Last Son nebo v hororu Oracle. Vanessa se loni blýskla ve filmu Mizerové navždy. Letos by se měla objevit v muzikálu Tick, Tick...Boom nebo dramatu Asking For It. ■