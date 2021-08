Porotce SuperStar ve hvězdné komedii letošního léta: Marian Čekovský naposledy spolupracoval i s Milanem Lasicou

Marian Čekovský Foto: archiv filmu Večírek

Autobus plný hvězd se řítí do kin. Do filmu Večírek, který vznikl podle stejnojmenné divadelní hry, neobsadil Michal Suchánek (56) pouze české známé tváře, ale také ikonu slovenské zábavy, hudebníka, baviče a porotce SuperStar Marina Čekovského, s nímž si Super.cz popovídal nejen o tomto filmu, ale i o SuperStar, spolupráci s Milanem Lasicou či o jeho rodině a dětech.

„Hraji homosexuálního spolužáka, který je hudebník a má obrovský zájem prorazit v šoubyznysu, ovšem to, co zpívá, je velmi divné. A divný je i on,“ prozradil Super.cz o své postavě Pišty Petöfiho Čekovský.

Hrát s Rodenem je vzpomínka na celý život

Začátek natáčení pro něj byl těžší, musel si nejprve zvyknout, že se ocitl mezi hvězdnými českými herci. „K roli jsem se dostal přes svoje kamarády z Prahy. A najednou koukám, že na mě mluví Karel Roden (59), poprvé jsem se setkal i s Jiřím Langmajerem (55), Tatianou Dykovou (43) nebo Miroslavem Vladykou. Chvilku jsem si připadal jako ve filmu, ne, že film natáčím. Ale zvykl jsem si, vzpamatoval se, a pak už to byla pohoda. Musím říct, že velké profesionály charakterizuje i to, že táhnou svého méně zkušeného kolegu, pak už na ten jejich autobus nasednete. Pro mě to bude vzpomínka na celý život,“ popisoval.

„Jsem přece jen hlavně hudebník a také tvář ze SuperStar. Menší věci jsem natáčel na Slovensku, ale přes muziku a komické skeče jsem se dostal k velkému filmu. A Michal Suchánek je opravdu génius. Já si to užil a doufám, že si to užijí i diváci v kinech, i když film nebude úplně takový, jak ho znají skalní milovníci hry Večírek, podle které vznikl,“ míní.

Děj filmu se odehrává na srazu bývalých spolužáků a slovenského baviče jen utvrdil v tom, že podobná setkání vyhledávat nebude. „Z tohoto filmu jsem pochopil, že si radši udělám párty s lidmi, které znám v tomto čase. Když je někdo vůl, volem zůstane. Já sám na některé spolužáky zapomněl, jiné jsem si připomněl díky tomuto filmu,“ svěřil.

Návrat do SuperStar

Na Mariana Čekovského se můžeme těšit také v další SuperStar, kde se objeví stejná parta, tedy Patricie Pagáčová (32), Leoš Mareš (45), Pavol Habera či Monika Bagárová, jako při minulé, která vznikala v náročných podmínkách pandemie covidu.

„Když mě oslovili, neváhal jsem, je to další způsob, jak hledat talenty, kterých je stále mnoho. Začátek byl hodně stresující, i vzhledem k pandemii vypluly emoce na povrch ještě víc než dříve. Už natáčíme další sérii, jsou z nás kamarádi a společně na večírky chodíme. Opravdu si to užíváme a věřím, že nyní to bude o šťastnějších emocích, a to štěstí a zdraví už nic nepřeruší,“ věří.

Pocta Milanu Lasicovi

Před týdnem spatřila světlo světa píseň Anděl, kterou Marian Čekovský složil na text Milana Lasici. A nebude prý jediná. „Před jeho smrtí jsme spolupracovali a věnoval mi svých deset textů,“ vysvětlil.

Všechny budou na albu, které právě nahrávám. Je to pro mě velká výzva, protože československé publikum přišlo o velkého člověka. Do tří měsíců by měl vyjít další singl a po něm snad už také deska. Jmenovat se bude Čekovský spieva Lasicu pri Lipe, protože jsme spolupracovali také se zpěvákem a skladatelem Petrem Lipou,“ objasnil.

Budoucnost hudby je v dětech

Vedle SuperStar hledá Čekovský mladé talenty také sám prostřednictvím svých hudebních relací pro děti Čekyho hudební laboratórium. „Učím je, aby se hudbě věnovaly a hrály na hudební nástroje. Ale tvořivě, ne tak, jak to měla moje generace, vytváříme společně hudební projekty,“ upřesnil.

Sám má děti čtyři. Starší dcery už jsou dospělé. „Hannah je automobilová designérka, raději kreslí, ale hrát umí. A má podobné záliby jako já. Sedmnáctiletá Sophia je zpěvačka a hraje na baskytaru, ale také navrhuje šaty. Obě jsou velmi tvořivé. A kluci, Alexej a Nikolaj, už také zpívají, tím svým dětským způsobem,“ uzavřel.