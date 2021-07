V říjnu mu zabili koně, kterému uřízli ucho a vypíchli oko! Bývalá atletická hvězda prozradila podrobnosti o hledání pachatele

Tomáš Janků promluvil o tragické události. Super.cz

Bohužel pachatele stále nemají. "Hledání je složitý. Možná se to nikdy nepodaří. To neznamená, že by takovýmhle grázlům měly tyto věci procházet. My stále hledáme. Jestli se to podaří, to nikdo neví," řekl Super.cz Janků.

"Spoléhali jsme na policii, ta se zatím moc nepochlapila, přestože jsme jim dávali dost zásadní informace. V současné době nevíme, v jaké fázi vyšetřování je. Doufáme, že na tom stále pracují," věří bývalý atlet.

"Přišli jsme o jednoho člena rodiny," dodává i dnes smutně Tomáš, který si nedokáže představit, že někdo dokáže něco takového udělat. "Pro mě to je signál, že jsou kolem nás lidi, kteří tady zbytečně dýchají vzduch," dodal na představení olympijské kolekce hodinek. ■