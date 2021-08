Za dva roky jí čeká padesátka, na důchod to ale nevypadá: Modelka Němcová si užívá focení víc než před třiceti lety

Modeling jen tak nepověsí na hřebíček. Michaela Feuereislová

Kráska, která za dva roky oslaví padesáté narozeniny, je potěšena zájmem o svou osobu. Práce před fotoaparátem ji paradoxně baví víc, než když v době sametové revoluce s modelingem začínala.

„Nyní si tuto profesi vychutnávám mnohem více než při mých začátcích. Jistě to je i tím, že s věkem člověk nabyde sebevědomí a vybírá si pouze to, co ho opravdu těší a z čeho má radost,“ svěřila se při focení nové kolekce vlastnoručně navržených šperků.

Přípravy před focením Němcová nijak zvlášť neřešila. Diety a drsné cvičení jsou jí cizí, prostě spoléhá na svou dobrou genetickou výbavu. „Nijak zvlášť jsem se nepřipravovala. Jak se to vlastně dělá?“ smála se Pavlína.

Němcová je ženou mnoha profesí, a tak ji nyní čekají i nové herecké projekty. „Chystám se na natáčení filmu Přítelkyně podle předlohy knihy Báry Nesvadbové. Opravdu moc se také těším na natáčení slovenského dvoudílného filmu o generálu Štefánikovi, kde bych si měla zahrát roli Francouzsky Claire de Jouvenel," prozradila své plány Pavlína Němcová. ■