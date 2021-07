Rozchod? Ale kdeže! Monika Bagárová se po delší době pochlubila snímky s tatínkem své dcery Ruminky

Monika s partnerem a dcerou Foto: Archiv M. Bagárové

Nejen z Oktagonu, ale také společný rodinný snímek i s dcerou. "Spolu navždy," napsala k fotce Monika, která si s partnerem užila poté večer bez dcery. "Byl to hezký večer. I když jsem měla propustku od Ruminky jen na tři hodiny, stálo to za to," dodala Bagárová.

Monika společnou fotku s Makhmudem předtím uveřejnila naposledy v květnu, kdy jejich dcera oslavila 1. rok. Od té doby nic. I proto se začalo spekulovat, že je hvězdný pár minulostí.

"Nerozešli jsme se. I přesto, že na našich Instagramech nevidíte náš společný život, společný čas, jak bylo u mě dříve zvykem, z určitých důvodů jsem se prostě rozhodla to trošičku omezit. Jsme pořád rodina," svěřila se fanouškům Monika před pár dny. ■