Expartner tragicky zesnulé seriálové hvězdy (✝33) se podělil o snímek syna (5): Popsal, jak si vede rok po matčině smrti

Naya Rivera s expartnerem Ryanem Dorseym Profimedia.cz

„Přesně před rokem jsme tě pohřbili. Pořád tomu nemůžu uvěřit. Rok utekl tak rychle,“ poznamenal u aktuální fotky Joseyho, doplněné o archivní snímky s maminkou.

„Náš chlapec tak hrozně vyrostl, je to malý objevitel. Je sladký, zábavný a jeho smích naplní každého radostí. Má dobrou intuici a kdo ho pozná, zamiluje si ho. Každý se hned usmívá. Má se dobře. Je to silné, odolné dítě.“

Doplnil, že chlapci matka pochopitelně chybí, ale ví, že se s ní jednou znovu setká. Pro rodinu bude červenec vždy měsícem smutku, pro Ryana je stále těžké prohlížet si fotky se zesnulou expartnerkou.

Naya zmizela loni 8. července. Poté, co si šla se synem zaplavat, mu pomohla zpátky do loďky, ale sama se už z vody nevynořila. Joseyho našli, jak spí v lodi. Po několikadenním pátrání našli její tělo. Není známo, co přesně se stalo, předpokládá se, že neukotvený člun začal odplouvat, když byla herečka se synem ve vodě. S největší pravděpodobností ji strhl spodní proud.

Krátce před smrtí mluvila s otcem, který ji varoval, aby loď, která neměla kotvu, neopouštěla. Na jezeře silně foukalo, a to mu nahánělo strach. Na radu otce hvězda seriálu Glee ale bohužel nedala. ■