Jako památku na filmovou roli si nechal knír: Jak známému herci sluší?

Zdeněk Žák Super.cz

Herec Zdeněk Žák má krátce po natáčení filmu Pánský klub. Jak již Super.cz informoval, zahraje si tam i s půvabnou dcerou Zuzanou, která ztvárňuje pracovnici v masážním salonu. Dojem, že by šlo při masáži o incestní scénu, ale herec nemá. Prozradil nám také, co si jako památku na film nechal.

Kvůli filmu si nechal narůst vlasy po ramena a také knírek. "Vlasy už jsem si nechal zastřihnout, ale knír jsem si nechal, protože mi prý strašně sluší. Hrát stárnoucího rockera pro mě nebylo těžké, stačilo se o sebe přestat starat," řekl Super.cz sympatický herec, který příští rok oslaví sedmdesáté narozeniny. "Nechápu, proč vůbec slavit, že je člověk starší a je mu hůř," krčil rameny.

A co říká na scény s dcerou Zuzanou? "Šlo o její rozhodnutí, zda roli vzít, už je dospělá. A s incestem to nemá nic společného. O nic jiného než o masírování nejde. A to už měla nacvičené z domova, záda mi masírovala ještě předtím," vysvětlil Žák, který už se těšil na návrat na divadelní scénu, když jsme si s ním povídali při zkoušení hry Kvartet. Tu bude jeho domovské Divadlo Bez zábradlí uvádět na letních scénách. ■