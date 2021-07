Internet šílí z naolejovaného sportovce z olympiády: Dokonalé svaly takhle nevystavil na odiv poprvé

Pita Taufatofua zaujal na olympiádě svými svaly. Profimedia.cz

Není to ale poprvé, svaly zaujal i při zahajovacím ceremoniálu v Riu v roce 2016 nebo na zimních olympijských hrách v Jižní Koreji v roce 2018. I tam se ukázal v mrazech polonahý, za což sklidil obdiv.

V Tokiu bude svou zemi reprezentovat v taekwondu a sám přiznává, že ho reakce na tradiční oděv v minulosti překvapily.

„Byl jsem v šoku. Úplně to zbořilo sociální sítě. Lidé mi volali a ptali se, kdo je můj manažer, že se mnou nutně chtějí mluvit. Nechápal jsem, co to má znamenat,“ sdělil po telefonu New York Times těsně před zahájením. A to ještě netušil, co přijde.

Nikoho asi nepřekvapí, že se kromě sportu věnuje také modelingu a charitativní činnosti. Být na olympiádě je pro něj poctou.

„Není to jen o atletech, myslím, že reprezentujeme každého člověka na planetě, který se snaží něčeho dosáhnout,“ dodal. ■