Na její pěvecké vystoupení letos v létě zapomeňte: Ivě Kubelkové covid zahýbal s kapacitou plic

Iva Kubelková Super.cz

Čím dál tím víc žije muzikou. Koncertovat se Iva Kubelková (44), i když vydala svoji první desku, letos v létě ještě nechystá. Svěřila to na setkání herců z muzikálu Trhák, který byl její první hudební příležitostí na prknech, která znamenají svět.

"Už se těším, až na Trhák zase vlítneme a budeme moct hrát a potkávat se pohromadě," chyběla jeviště bývalé modelce a nyní především moderátorce. O tom, že by se pustila do dalšího muzikálového projektu zatím neuvažuje. "Ale kdyby nějaká hezká nabídka přišla, zvážím ji," upřesnila.

"Pokud jde o letní koncertování, myslím si, že teď je to o tom, aby začali hrát ty známější kapely nebo zpěváci a zpěvačky, kteří jsou zajetější a přijdou na ně davy lidí. To já nejsem," nebojí se zdravé sebekritiky Iva.

"Chci si vklidu udělat čas na nějaké komornější koncerty a s lidmi tu desku sdílet nějakým menším turné, které bude uvnitř. Ta deska je osobní až intimní, podle toho potřebuje i ten prostor. Těším se, až to jednou přijde. Zatím se ještě všichni rozkoukáváme," krčila rameny.

Popovídali jsme si i o tom, že zatím s rodinou není očkovaná proti covidu, i když ho prodělali už loni. Sama měla horší průběh. "Docela mi to zahýbalo s kapacitou plic a dodnes při větší fyzické zátěži cítím, že to není pořád ono," uzavřela s tím, že souvislost s pěveckým vystupováním to ale podle ní nemá, o čemž jsme zapochybovali. ■