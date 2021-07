Shodit pár kilo by mu prospělo: Na zdravou životosprávu zatím Václav Kopta jen myslí

Václav Kopta Super.cz

Doufá, že už nepřijde žádná další vlna, která by pomyslnou oponu zatáhla a užívá si letní divadelní scénu. Herce Václava Koptu (56) momentálně můžeme vídat například jako Jana Wericha na pražské Kampě nebo na letní scéně Kalichu. "Nerad bych se vracel nazpátek do autobusu, to už stačilo," svěřil Super.cz.

"Sice bych ještě rád zkusil trolejbus nebo loď, ale ambice jsou úměrné věku a rád bych se s pokorou vrátil k tomu, co umím a co bych chtěl dělat, což je divadlo a herectví," dodal. Před pandemií si toho ale nabral tolik, že už to bylo o zdraví. Tentokrát se to pokusí korigovat.

"Všechny projekty, které se zastavily, tak samozřejmě čekají na svoje uvedení. A až to bude možné všechno uvést, tak se možná za půl roku potkáme a zase budu naříkat, že je toho moc. Teď se kromě divadla chystám na natáčení filmu Jiřího Havelky Vlak, kde mě čeká komická němá postava strojvůdce. Ve hře je seriál, chystáme návrat divadelních her a snad i muzikály, které jsme poslali na dovolenou," vypočítal.

Na to, jak je zaměstnaný, by měl uvážlivě zacházet se svojí životosprávou, jak jsme mu připomněli. "Já vím. Jde i o to, abych se dostal do kostýmů. Takže slibuju, že na to budu při nejmenším myslet," uzavřel. ■