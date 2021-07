Krev a nadávky od lidí: Pes českého zpěváka agresivně napadal ostatní psy, pokousal i svého pána!

Jarek Šimek a jeho pes Ben

Z roztomilého a bázlivého pejska se totiž zanedlouho vyklubal pořádně ostrý bojovník, který byl schopen bez váhání zaútočit na jakéhokoliv psa v jeho blízkosti. O jejich společné cestě natočil zpěvák i video, které vám přínášíme.

"Bylo to opravdu strašné a já byl tak zoufalý, že se mi můj psychický zdravotní stav začal ještě více zhoršovat. Byly to obrovské nervy, já coby nezkušený majitel takového psa, křížence s neznámými bojovými plemeny a minulostí, jsem na procházkách zažíval peklo, když se mi Ben vytrhl z ruky a napadl psa kolemjdoucího manželského páru s kočárkem a začal ho trhat. Já mnohokrát nevěděl, co mám dělat, nedokázal jsem nic, jen křičet a přihlížet v šoku možné tragédii," vyprávěl nám.

"Když jsem se snažil Bena udržet nebo mu vyrvat z tlamy druhého psa, byl jsem častokrát potlučený, s odřenými koleny, do krve spálené ruce od vodítka, či jsem skončil s prokousnutým palcem. Takových situací jsem zažíval bohužel mnoho. Když už jsem si myslel, že se Ben uklidnil, že už je hodný, polevil jsem a byl při venčení nepozorný, zase se něco semlelo. Policie, veterina, nadávky od lidí, prostě hrůza. Naštěstí na lidi byl miliónový, ale ti psi - to se mu vždy doslova zatemnil mozek," přiznal zpěvák, kterého si často svatební páry přejí mít na svém obřadu, aby jim živě zazpíval svou píseň Svatební, která se stala nepsanou svatební hymnou.

Jako poslední záchranu, aby se psa nemusel zbavit a vrátit ho do útulku, zvolil profesionálního psího trenéra, kterému ho odevzal na dlouhých sedm měsíců, kdy za ním jen dojížděl. "Ze začátku to bylo neskutečně náročné, musel jsem k psovi úplně změnit přístup, pochopit jeho chování, jeho psí svět, řeč těla a speciálním tréningem navázat s Benem komunikaci a společnou řeč přes výcvikový klikr. Byl to dlouhý proces, ale já jsem se nevzdal a jsem hrdý na sebe, na Bena i na svého úžasného trenéra, že dnes je Ben obdivovaný všemi kolemjdoucími a nikdo z nich by mi neuvěřil naše krizové začátky," nevzdal se Jarek.

"Trápí mne, když z médií čtu, jak pes napadl člověka, jak jsou ti psi zlí atd. Je to ale vina pána. Opravdu je to tak. Sám už dokážu odhadnout lidi, jestli je správné jejich chování k jejich mazlíčkům. Smutné je, že mnoho lidí by psa vůbec nemělo mít. Dnes už vím, že vinen jsem byl já, a teď mi tu obětavost a lásku můj pes Ben vrací. Dokonce jsem ho měl i na jednom svatebním vystoupení a všechny svatebčany ohromil svou poslušností. Ben je teď úžasnej, poslušnej, klidnej, oddanej pes a moc se milujeme," uzavřel dobrým koncem Šimek. ■