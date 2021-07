ŽIVĚ: Rodina se loučí s Františkem Nedvědem (†73): Legendárního písničkáře oplakávají nejen jeho blízcí

Živě: Poslední rozloučení s Františkem Nedvědem Super.cz

Písničkář, jehož písně se staly nesmrtelnými, podlehl minulou neděli rakovině plic, která se mu nečekaně vrátila a metastazovala do kostí a vnitřních orgánů. Boj se zákeřnou nemocí se nedal vyhrát, i když se hudebník rval jako lev a věřil ještě v poslední O2 arénu.

Truchlí po něm bratr Jan Nedvěd, s nímž jeden čas tvořil na pódiích nerozlučnou dvojici, sestra Lída, manželka Marie, s níž nedávno obnovil manželský slib, synové František a Vojta i vnoučata a další příbuzní.

Scénář pohřbu měli na starosti právě muzikantovi synové. To, že by zahrála živá hudba v jejich podání, ale už předem odmítli, neměli by na to sílu. Zaznít tak měla tedy pouze hudba reprodukovaná, ovšem vyjma největší hitů jako jsou Stánky anebo Růže z papíru. Ty by byly pro rodinu už příliš srdervoucí. ■