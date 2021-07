Milovnice plastik na svůj koníček doplatila: Bez botoxu slintá a sedět nevydrží déle než 20 minut

Alicia Douvall Profimedia.cz

Modelka Alicia Douvall (41) podstoupila už na 360 zákroků, včetně 18 plastik poprsí, 11 operací nosu nebo vpravení implantátů do zadečku. Nejenže jí to vyšlo už na více než 21 milionů korun, ale některé operace se bohužel nezdařily.

Alicia se dokonce nechala slyšet, že už pod kudlu nepůjde, ovšem botox prý potřebuje každých šest měsíců, aby jí obličej „držel pohromadě“.

Při faceliftu jí totiž natrhli sval v obličeji. Ztratila v něm cit a bez botoxu slintá. „Ty operace, co jsem podstoupila, už nevezmu zpátky. Způsobily problémy, které teď pořád musím napravovat,“ sdělila deníku The Sun.

A to není jediný zdravotní problém, s nímž se potýkala. Loni v červnu ji hospitalizovali se zanícenými ňadry, jedno jí bolestivě oteklo tolik, že nemohla chodit a myslela si, že umírá. Měla dokonce sepsi a našli jí bulku a zvětšenou uzlinu.

„To mě probralo, uvědomila jsem si, jak hloupých chyb jsem se v minulosti dopustila. Je zázrak, že jsem vydržela tak dlouho,“ uvedla.

V roce 2015 se také bála o život, když jí oba implantáty v zadnici praskly a silikon jí začal unikat do těla. Věděla tehdy, že by si je měla nechat odstranit, ale bála se, že by jí na zadku visela kůže. Dodnes prý nemůže sedět déle než 20 minut. ■