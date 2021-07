Tohle je jeho rodinka: David Kraus vyrazil s kočárkem a půvabnou přítelkyní do společnosti

David Kraus s rodinou Herminapress

Nyní udělali výjimku a poprvé se objevili jako rodinka ve společnosti. Zpěvák si nenechal ujít otevření argentinské restaurace, kam dorazil s kočárkem, ve kterém spala čtyřměsíční dcerka Esterka, od níž se takřka nehnul ani na krok. Gastronomické odpoledne ve společnosti si zpěvák užíval.

„Já jsem masožravec, miluji maso, ale takhle, jak jsem ho tu dostal ochutnat, tak ho připravit neumím. Když si chci udělat zážitek, tak půjdu přesně do této restaurace, to je vyšší dívčí, co se masa týče. Já se sice snažím, ale ty bifťoury a všechny tady ty věci připravují alchymisti, a to já nedokážu,“ svěřil se David Kraus, který doma rád uvaří.

„Teď musím vařit jídla, kde není česnek, nic pálivého a musí to být dobré, tak vařím a peču ryby. Používám domácí bylinky a hrozně moc bych se chtěl naučit zálivky na saláty. To mi fakt nejde, a to bych chtěl určitě umět,“ prozradil otec čtyřměsíční holčičky. ■