10 let od úmrtí Amy Winehouse (✝27): Zpěvaččina matka zveřejnila poslední slova, která dceři řekla těsně před smrtí

Amy Winehouse s maminkou Janis Profimedia.cz

Dnes je to přesně 10 let, co zemřela zpěvačka Amy Winehouse (✝27). Její matka Janis Winehouse-Collins se u této příležitosti rozhodla vydat nový dokument Reclaiming Amy. V pořadu Lorraine pak prozradila, co dceři řekla těsně před smrtí.