Pět měsíců po porodu vypadá fantasticky: Moderátorka po narození dcerky shodila přes 20 kilo

Veronika Farářová Super.cz

„Viky je 5 měsíců a já už jsem se těšila. Je fajn být chvíli doma a věnovat se jí úplně naplno, ale je také fajn se vrátit do práce. Nestačilo mi jedno dítě, tak jsem si přibrala jedenáct soutěžících a deset maminek České Missis a načerpávám zkušenosti,“ svěřila se Super.cz Veronika na soustředění soutěže krásy pro maminky.

„Zvládám to, malá mi velmi dobře spinká, není vše růžové, i já mám občas slzičky,“ svěřila se Veronika, které se za velmi krátkou dobu podařilo zbavit kil navíc, která v těhotenství nabrala. „Já bych chtěla mít lepší postavu než před. Docela jsem na sobě dřela. Shodila jsem o 4 kila víc, než jsem nabrala. Měla jsem nahoře 17 kilogramů a teď mám dole 21 kilo. Tak uvidím, kam až to půjde,“ dodala a prozradila, jak se jí to povedlo.

„Začátek mateřství dost pomáhá. Kojení, i když jsem nekojila dlouho, cvičení, nošení, běhání, ten začátek tomu napomůže,“ dodala ředitelka soutěže Česká Missis, která v letošním roce plánuje galavečer a velké finále soutěže. ■