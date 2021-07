Magda Vášáryová poprvé po smrti Milana Lasici promluvila: Tohle lidem vzkázala

Magda Vášáryová s manželem Milanem Lasicou Profimedia.cz

„Ve jménu naší rodiny bych chtěla poděkovat všem lidem, kteří nám v tyto dny poslali množství kondolencí a podělili se s námi o osobní vzpomínky ze setkání s mým manželem,“ uvedla Vášáryová v tiskovém prohlášení.

„Vaše spoluúčast na našem smutku a projevy obdivu k Milanově práci za 60 let jeho angažovanosti ve prospěch slovenské kultury zmírnilo náš žal. Velmi oceňujeme, že jste pochopili naše přání rozloučit se s ním v kruhu naší rodiny,“ dodala bývalá herečka a diplomatka.

Lasica zemřel přímo na jevišti svého divadla Štúdio L+S po úspěšném koncertě s orchestrem Bratislava Hot Serenaders. Při závěrečné děkovačce mu selhalo srdce a nepomohla ani rychlá resuscitace.

Pohřeb se konal ve středu v bratislavském krematoriu jen v kruhu nejbližších. Kromě vdovy, dcer Hany a Žofie a dvou milovaných vnuček se na pohřbu objevili také Bolek Polívka s manželkou, kapelník Bratislava Hot Serenaders Juraj Bartoš, ředitel Štúdia L+S Pavol Danišovič, šéf festivalu Pohoda Michal Kaščák a další.

Ostatní kolegové a přátelé přijali s pochopením, že rodina je na pohřeb nepozvala.

„Věděla jsem, že to bude v kruhu nejbližší rodiny, a domnívám se, že tak je to správné. Oni to musí přežít sami v tom nejužším kruhu a nehodí se, aby se toho účastnili jiní lidé,“ řekla Oľga Feldeková, která léta vystupovala s Lasicou v pořadu Sedem.

„Měl jsem informaci, že pohřeb bude v úzkém rodinném kruhu, to je vše,“ řekl pro deník Nový čas herec Milan Kňažko. „Takhle to proběhlo nejlépe, jak jen mohlo, aby to nikdo nezneužíval. Děkuji rodině, že to udělala takhle,“ dodal herec Ady Hajdu. ■