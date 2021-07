Povodeň poničila její majetek. Leona Machálková se pustila do odklízecích prací

Leona Machálková vyrazila makat na chalupu.

Rozvodněný potok zanesl bahno do zahrady a voda zatopila garáže. „Chalupa naštěstí stojí. Vzhledem k tomu, že jsou na tom jiní mnohem hůř, nezoufáme a jdeme makat,“ uvedla s odhodláním zpěvačka, které v napravování škod pomáhá syn Artur a přátelé.

„Zkušenosti s povodněmi máme kvůli Svitávce bohaté. Před 11 lety jsme měli víc jak metr vody na zahradě a bohužel šla voda i do domu. Moc nám tehdy pomohli kamarádi z Nového Boru a stejně tomu tak bylo i teď. Máme tady velké biotopové jezírko a dát ho do pořádku je vždy nesmírně náročné. Pustili jsme se sami do záchranných prací a pomohli nám také místní hasiči. Je tady samozřejmě stále spousta práce, a tak máme co dělat do konce prázdnin. Nicméně to bereme tak jak to je, víme, že to může být ještě horší a mnozí jsou na tom podstatně hůř,“ řekla Super.cz zpěvačka.

Machálková si oddechla, že velká voda nezpůsobila takové škody jako před jedenácti lety. Tehdy byla situace mnohem horší.

