Alice Bendová se zranila: Čivavák Jeníček jí prokousl prst!

Alice Bendová Super.cz

„Přijela jsem z Motola, protože mě kousnul náš milovaný Jeníček. Kousnul mě, držel a stiskával, až mi stisknul kloub. Vznikl mi v ráně zánět, tak jsem jela k doktorovi, ale bude to v pořádku,“ svěřila se Super.cz moderátorka, kterou jsme potkali na soustředění soutěže Česká Missis, které je ambasadorkou.

„Máme čtyři psy a Jeníček je jediný, který kouše. Je to ale moje chyba, on když jede na návštěvu nebo se unaví, tak večer kouše, když ho člověk chce pohladit, já ho pohladila, on se lekl a zarafl se mi do ruky. Prostě je to čivava,“ prozradila Alice s tím, že si ze zranění nic nedělá.

V dobré náladě se setkala se všemi finalistkami, které viděla po delší době. „Začali jsme před covidem, to jsem pomáhala v porotě vybírat, účastnila jsem se soustředění a pak byla taková dlouhá pauza a všichni už se začali bát, že to nebude, nakonec jsme tady a je vše v pořádku,“ svěřila se Alice Bendová, která je ráda, že finále soutěže maminek s dětmi letos dopadne. Všechny maminky také za jejich účast obdivuje. „Je to obdivuhodné, že jsou schopné si stoupnout před porotu, něco předvést, zazpívat, já bych to nedokázala,“ dodala Alice. ■