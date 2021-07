Po nevydařeném manželství je opět zamilovaný. Hezoun z Primy ukázal přítelkyni a promluvil o svatbě a dětech

Michal Janotka s přítelkyní Nikolou Veverkovou Super.cz

Pracovně se znali dlouhá léta, i když spíš po telefonu než osobně. Michal dříve působil jako krajský reportér v Brně a Nikola zase v Praze. Jakmile se stal Michal moderátorem Krimi zpráv a začal dojíždět do pražského studia, jejich cesty se zkřížily.

Atraktivní černovláska prozradila, čím ji vysportovaný moderátor dostal. „Myslela jsem si, že je to takový ten frajírek z Brna. Pak když jezdil do Prahy a víc jsme si spolu povídali, tak jsem zjistila, že je to normální, fajn kluk, a že toho máme hodně společného,“ vysvětlila Super.cz Nikola.

„Není to prvoplánově o vzhledu, spíš zafungovala chemie, která je nepřenosná obrazem, a kterou jsem nikdy předtím nevnímala,“ řekla dál. Ale pochopitelně i vizáž sehrála svou roli. „Tak určitě, Michal je krásný chlap a samozřejmě mě dostal i na vzhled,“ uznává černovláska.

Netrvalo dlouho a pár spolu začal také bydlet. Zajímalo nás, jak to zamilované hrdličky vidí do budoucna, a zda už padla řeč na svatbu nebo společnou rodinu.

„Dáváme tomu volný průběh, rozhodně se ničemu nebráníme, ale že bychom se o tom už nějak bavili, to ne. Ale je to logické vyústění a nebráníme se ničemu,“ svěřil Super.cz Janotka. „Samozřejmě, už máme věk na to, abychom na to byli oba připravení. Jak to má být, tak to bude,“ doplnila ho krásná přítelkyně. ■