Nebinární studentka (20) je pyšná na své tělesné ochlupení: Porost na nohách má delší než partner

Ilustrační foto Profimedia.cz

Barbara Hovermale (20) z Richmondu ve Virginii se začala holit už v devíti letech. Roky chtěla dát žiletce vale, ale bála se, co by na to řeklo její okolí, kdyby se neholila. Až když poznala svého současného partnera Jayviena Peakfa, dostala odvahu své zvyky změnit.

Jayvien ji v tom podporuje, prý se mu totiž líbí, když si může hrát s jejími chlupy. Ve videích na Tik Toku se tak Barbara ukazuje s porostem na břiše, v podpaží, a především na nohách, kde má chlupy už delší než její partner.

Kromě ochlupení oslavuje také celulitidu, špíčky nebo strie a snaží se povzbudit ostatní, aby se měli rádi takoví, jací jsou.

Na to, že má nohy chlupatější než partner, ji upozornil hater na sociální sítí, který Jayviena politoval. Jako odpověď na hate natočila Barbara video, na němž chlupy s partnerem porovnala a zdůraznila, že si i tak připadá krásná. Video má téměž 6 miliónů zhlédnutí.

„Je to zajímávé. Rozhodně jsem chlupatější než můj kluk a není na tom nic špatného. Mám v něm oporu a je nám spolu dobře. Když jsem ho poznala, neholila jsem se a on to cenil. Jsem to zkrátka já a miluje mě takovou, jaká jsem,“ uvádí ve svých videích.

„Moje chlupy na nohách jsou velmi jemné, občas na ně používám kondicionér. Když se s přítelem mazlíme, rád si s nimi hraje. Je mu to příjemné,“ vysvětluje.

Barbara nikdy nebyla fanynkou holení, kvůli závodnímu plavání to ale dělat musela. V roce 2019 si přestala holit podpaží a začátkem minulého roku žiletku zahodila úplně.

„Cítím se skvěle. Je mi v mém těle opravdu dobře a jsem na něj pyšná,“ dodává povzbudivě. ■