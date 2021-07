Vnučka Elvise Presleyho se stala dulou pro umírající: Pomáhat se rozhodla po sebevraždě bratra (✝27)

Riley Keough Profimedia.cz

Dcera Lisy Marie Presley a muzikanta Dannyho Keougha uvedla v rozhovoru pro New York Times, že si celý rok připadala, jako by ji někdo hodil do oceánu, ale ona neuměla plavat.

Měsíce po bratrově smrti byla letargická, a tak začala pomáhat potřebným a stala se jakousi průvodkyní pro umírající.

„První čtyři, pět měsíců jsem se nemohla zvednout z postele. Byla jsem oslabená, nepromluvila jsem dva týdny,“ uvedla s tím, že tragédii vůbec nemohla pochopit.

Manžel Ben Smith-Petersen a přátelé jí byli oporou, co ji ale postavilo zpátky na nohy, bylo rozhodnutí pomáhat druhým.

„Opravdu mi pomohlo sloužit druhým. Pokud mohu pomáhat jim, mohu možná jednou pomoci sama sobě.“

Nedávno to byl rok, co se Benjamin zastřelil. V krvi měl v době smrti alkohol a kokain. Sebevraždě předcházela hádka s jeho přítelkyní Dianou Pinto, která ho pak v koupelně našla.

Benjamin dlouhodobě trpěl psychickými problémy. Půl roku předtím se rovněž pokusil vzít si život, poté strávil několik týdnů v léčebně. ■