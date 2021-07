Největší výstřih na premiéře Gumpa? Olze Lounové se do očí dívat nedokážete!

Olga Lounová Super.cz

Zpěvačka Olga Lounová (40) vynesla jednoznačně nejvyzývavější model na premiéře filmu Gump. Do očí se jí dokázal dívat málokdo. Vysoký rozparek a zatraceně odhalený dekolt vévodil rudé róbě, kterou zpěvačka zvolila.

"V době covidu, kdy se nekonaly plesy, nebylo róby kam vynést. A na premiéru a červený koberec mi to přišlo vhodné se obléct do velké večerní," řekla Super.cz Olga, která ke Gumpovi složila a nazpívala hit Protože to nevzdám.

"Věděla jsem, že to chce odvahu a bude těžké to uhlídat, ale proč ne. Šaty sedí perfektně, navíc to mám přilepené a síťka je, doufám, kvalitně ušitá. Jsou nádherné," dodala Olga, která na premiéru pozvala celou rodinu. "Přijedou rodiče, sourozenci, zkrátka všichni," upřesnila.

Sama je milovnicí zvířat. "Máme dva psy u rodičů, také kočku, želvy, koroptve, slepice... Máme spoustu zvířectva," dodala zpěvačka. ■