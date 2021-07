Takhle si užívá dovolenou Aleš Háma: Nejdřív Chorvatsko a pak romantické Benátky

Aleš Háma Foto: archiv A. Hámy

„Letošní dovolenou jsme strávili s rodinou v Chorvatsku. Bylo to skvělé, moc jsme si to tam užili. Hezké moře, dobré jídlo, pěkné slunečné počasí a čas strávený s nejbližšími, tak co víc si přát,“ řekl Super.cz oblíbený herec a moderátor.

Po dovolené v Chorvatsku pokračovala jejich cesta do slunné Itálie.

„Nyní jsme s manželkou na pár dní v Benátkách. Je to neuvěřitelné, ale byl jsem tu před 28 lety. Moc se toho nezměnilo, Benátky jsou stále nádherné. I když jsme tu jen na skok, tak to za to rozhodně stojí,“ říká Háma.

Po několika dnech relaxace opět čekají na moderátora pracovní povinnosti.

V srpnu a září bude pro Českou televizi natáčet pořad V karavanu po Česku a od podzimu se opět objeví také v muzikálech Mýdlový princ a Kvítek mandragory v Divadle Broadway. ■