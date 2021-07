Kristýna Leichtová se po mateřské vrací na obrazovky. V novém seriálu ji čekají líbací scény s kolegou Dolanským

Kristýna Leichtová Super.cz

Dvojnásobná maminka Kristýna Leichtová (35) se po mateřské vrací do plného pracovního nasazení. „ Docela si to užívám, a jak se říká: Aby bylo vítání, musí být i loučení. Myslím si, že už je na čase, aby se to trošičku rozvolnilo,“ svěřila Super.cz

Diváci se na ni mohou těšit v novém seriálu, který se odehrává ve vojenském a nemocničním prostředí. Zahraje si vrchní sestru Alici a zdá se, že bude opět kladnou postavou, na které je Kristýna ve svém hereckém repertoáru zvyklá. Roli mrchy ještě nedostala.

„Jsou to klaďasky, ale občas mají nějaký škraloup. U Alice se ještě neví, je to normální ženská a uvidíme, jak to bude. Zatím jsem ještě nebyla mrcha, mrcha je tu.... Ale to já asi nemůžu říkat,“ rozesmála se brunetka, když nedopatřením málem vyzradila část děje.

Na place se po dlouhé době setká s Janem Dolanským (43), se kterým hrála v Ohnivým kuřeti. V jednom z rozhovorů uvedla, že její osvědčený parťák byl jedním z důvodů, proč do nového projektu Primy šla. Tentokrát si zahrají manželský pár a nevyhnou se jim ani milostné scény. Jejich reální partneři s tím prý problém nemají.

„Jasně, je to moje práce. Já vím, že to asi zní zvláštně, ale někdo šije boty a někdo se líbá s Honzou Dolanským,“ směje se herečka.

Léto stráví pracovně, kromě seriálu má před sebou i divadelní představení. K moři už se přes prázdniny asi nedostane. „Obávám se, že už se to nepodaří, protože hraju v létě i Shakespearovské slavnosti, ale kdyby se nám podařilo třeba v lednu někam odjet, bylo by to super. Uvidíme, jak bude vypadat situace, všechno je to nevyzpytatelné,“ krčí rameny Leichtová. ■